Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ворог запустив по Україні БпЛА: які області "почервоніють" arrow

Ворог запустив по Україні БпЛА: які області "почервоніють"

2 вересня 2023 23:48
оновлено: 23:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ворог запустив по Україні БпЛА: які області "почервоніють"
ППО працює по ворожих цілях. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ввечері 2 вересня Росія вдалася до пуску безпілотників зі своєї території та тимчасово окупованого Криму. Таким чином варто чекати оголошення повітряної тривоги в південних областях України.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Читайте також:

Оновлено 23:48. "Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ) у напрямку південних областей", — повідомляють захисники неба.

Попередження від Повітряних сил. Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 23:52. Наразі повітряна тривога оголошена в Запорізькій області. Там є загроза удару БпЛА.

Повітряна тривога в Україні, загроза удару БпЛА в Запорізькій області. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:55. За даними моніторингового каналу "Николаевский Ванек", БпЛА зафіксували на лівому березі Херсонщини.

Фіксація БпЛА. Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Кривавий слід росіян та формула миру Зеленського: про що говоритимуть в ООН. Інтерв'ю з Кислицею

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз