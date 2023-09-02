Ворог запустив по Україні БпЛА: які області "почервоніють"
Ввечері 2 вересня Росія вдалася до пуску безпілотників зі своєї території та тимчасово окупованого Криму. Таким чином варто чекати оголошення повітряної тривоги в південних областях України.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 23:48. "Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ) у напрямку південних областей", — повідомляють захисники неба.
Оновлено 23:52. Наразі повітряна тривога оголошена в Запорізькій області. Там є загроза удару БпЛА.
Оновлено 23:55. За даними моніторингового каналу "Николаевский Ванек", БпЛА зафіксували на лівому березі Херсонщини.
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