Ворог запустив по Україні БпЛА: які області "почервоніють"

ППО працює по ворожих цілях. Фото: google.com

Ввечері 2 вересня Росія вдалася до пуску безпілотників зі своєї території та тимчасово окупованого Криму. Таким чином варто чекати оголошення повітряної тривоги в південних областях України.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Попередження від Повітряних сил. Джерело: t.me/kpszsu

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Повітряна тривога в Україні, загроза удару БпЛА в Запорізькій області. Фото: alerts.in.ua

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Фіксація БпЛА. Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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