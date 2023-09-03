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Атака БпЛА в Одесской области: громкие взрывы

3 сентября 2023 03:33
обновлено: 03:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Атака БпЛА в Одесской области: громкие взрывы
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В ряде южных областей Украины сохраняется воздушная тревога в результате угрозы атаки беспилотников. Опасность есть и в Одесской области, где очень громко — слышны взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 03:35. "На Одесщине работают силы ПВО" , - сообщают Силы обороны юга.

Также украинские защитники добавили, что угроза продолжается. Очередная группа ударных БпЛА следует на юг Одесской области.

"Не подвергайте себя опасности, не афишуйте работу ПВО" , — добавили в военные.

Сообщение Сил обороны юга. Источник: t.me/SJTF_Odes

Обновлено 03:38. В настоящее время воздушная тревога сохраняется в трех областях - Одесской, Николаевской и Херсонской. Традиционно красные Луганщина и временно оккупированный Крым.

Воздушная тревога в южных областях Украины. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:50. Мониторинговые каналы сообщают о последних БПЛА на юге Одесщины.

Последние беспилотники в Одесской области. Источник: t.me/war_monitor

Обновляется...

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