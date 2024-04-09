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Атака дронов на Украину — Воздушные силы уничтожили все "Шахеды"

9 апреля 2024 07:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Атака дронов на Украину — Воздушные силы уничтожили все "Шахеды"
Мобильные огневые группы. Фото: Нацгвардия
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупационная армия РФ в ночь на 9 апреля выпустила по Украине 20 ударных дронов типа Shahed и четыре ракеты С-300. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все вражеские БпЛА.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ во вторник, 9 апреля.

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В ведомстве рассказали, что оккупанты атаковали 20 ударными БпЛА типа "Shahed" из мыса Чауда (на временно оккупированной территории украинского Крыма) и из Приморско-Ахтарска (РФ). Кроме того, захватчики выпустили четыре зенитных управляемых ракеты С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области.

"В результате противовоздушного боя сбиты все 20 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, этой ночью в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы удара БпЛА. Волна "шахедов" двигалась на южные регионы.

Незадолго в Одесской области раздался взрыв. В регионе работала ПВО.

обстрелы
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Воздушные Силы ВСУ

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