Атака дронов на Украину — Воздушные силы уничтожили все "Шахеды"

Мобильные огневые группы. Фото: Нацгвардия

Оккупационная армия РФ в ночь на 9 апреля выпустила по Украине 20 ударных дронов типа Shahed и четыре ракеты С-300. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все вражеские БпЛА.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ во вторник, 9 апреля.

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В ведомстве рассказали, что оккупанты атаковали 20 ударными БпЛА типа "Shahed" из мыса Чауда (на временно оккупированной территории украинского Крыма) и из Приморско-Ахтарска (РФ). Кроме того, захватчики выпустили четыре зенитных управляемых ракеты С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области.

"В результате противовоздушного боя сбиты все 20 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Генштаба

Напомним, этой ночью в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы удара БпЛА. Волна "шахедов" двигалась на южные регионы.

Незадолго в Одесской области раздался взрыв. В регионе работала ПВО.