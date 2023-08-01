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Атака на Куп'янськ: полковник ЗСУ пояснив, чи зупинять росіян невдачі на півдні

1 серпня 2023 06:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Атака на Куп'янськ: полковник ЗСУ пояснив, чи зупинять росіян невдачі на півдні
Російські війська на Куп'янському напрямку. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські війська намагатимуться утримати Бахмут до останнього, тому готові навіть до поразки на півдні. Задля порятунку репутації Володимира Путіна вони і почали наступ на Куп'янському напрямку.

Про це у коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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За словами Петра Черника, невдачі на південному фронті не зупинять російський окупаційний контингент, який намагається прорвати лінію оборони ЗСУ на Куп'янському напрямку.

"Росіяни не залишать спроб наступу на Куп'янському напрямку навіть після невдачі на півдні. Бо питання тут в Бахмутській ділянці фронту", — підкреслив експерт.

За Бахмут і Путіна до останнього

Полковник ЗСУ Черник зазначив, що зараз ситуація в районі Бахмута наближається до оперативного оточення російських військ, які там дислокуються.

"Як тільки це оточення стане фактом — це означатиме глобальну поразку росіян. Бо Путін особисто нагородив тих, хто захоплював Бахмут", — підкреслив військовий експерт.

Таким чином, питання Бахмута для росіян є політичним питанням, тому вони будуть битися за цей плацдарм до останнього.

І, упевнений Петро Черник, окупанти вирішили, що ми можемо зараз зняти сили з Бахмуту і кинути на утримання Куп'янської ділянки фронту.

"Але більшість атак на Куп'янському напрямку ми уже відбили", — наголосив полковник Збройних сил України.

Нагадаємо, що, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, Сили оборони України звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку за минулий тиждень.

Вона повідомила, що українські військові ведуть успішні наступальні дії в районах південніше міста Бахмут Донецької області.

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