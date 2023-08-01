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Атака на Купянск: полковник ВСУ объяснил, остановят ли россиян неудачи на юге

1 августа 2023 06:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Атака на Купянск: полковник ВСУ объяснил, остановят ли россиян неудачи на юге
Российские войска на Купянском направлении. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Российские войска постараются удержать Бахмут до последнего, поэтому готовы даже к поражению на юге. Ради спасения репутации Владимира Путина они и начали наступление на Купянском направлении.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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По словам Петра Черника, неудачи на южном фронте не остановят российский оккупационный контингент, пытающийся прорвать линию обороны ВСУ на Купянском направлении.

"Россияне не оставят попыток наступления на Купянском направлении даже после неудачи на юге. Потому что вопрос здесь в Бахмутском участке фронта", — подчеркнул эксперт.

По Бахмуту и Путину до последнего

Полковник ВСУ Черник отметил, что сейчас ситуация в районе Бахмута приближается к оперативному окружению российских войск, которые там дислоцируются.

"Как только это окружение станет фактом — это будет означать глобальное поражение россиян. Потому что Путин лично наградил тех, кто захватывал Бахмут", — подчеркнул военный эксперт.

Таким образом, вопрос Бахмута для россиян является политическим вопросом, поэтому они будут сражаться за этот плацдарм до последнего.

И, уверен Петр Черник, оккупанты решили, что мы можем сейчас снять силы с Бахмута и бросить на содержание Купянского участка фронта.

"Но большинство атак на Купянском направлении мы уже отбили", — подчеркнул полковник Вооруженных сил Украины.

Напомним, что, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, Силы обороны Украины освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении за прошедшую неделю.

Она сообщила, что украинские военные ведут успешные наступательные действия в районах южнее города Бахмут Донецкой области.

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