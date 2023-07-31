Маляр розповіла, скільки території звільнили ЗСУ на Бахмутському напрямку

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про успіхи контрнаступу ЗСУ. За її словами, українські військові звільнили вже 37 кв. км території на Бахмутському напрямку.

Про це Ганна Маляр повідомила під час включення з Military Media Center.

Читайте також:

Успіхи на Бахмутському напрямку

За словами Маляр, Сили оборони України звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку за минулий тиждень.

Вона повідомила, що українські військові ведуть успішні наступальні дії в районах південніше міста Бахмут Донецької області.

Допис Military Media Center. Фото: скриншот

Нагадаємо, у суботу, 29 липня, Президент України Володимир Зеленський відвідав воїнів, які перебувають на Бахмутському напрямку. Він привітав українських спецпризначенців з професійним святом.

Також ми писали, що українські військові ведуть виснажливі бої на південь від Бахмута з кінцевою метою перерізати російські шляхи постачання до зруйнованого східного міста.

Додамо, на Бахмутському напрямку бійці батальйону "Айдар" успішно штурмували позиції російського "Ахмату". Українські військові ліквідували загарбників.