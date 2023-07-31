Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Маляр розповіла, скільки території звільнили ЗСУ на Бахмутському напрямку arrow

Маляр розповіла, скільки території звільнили ЗСУ на Бахмутському напрямку

31 липня 2023 08:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Маляр розповіла, скільки території звільнили ЗСУ на Бахмутському напрямку
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: Міноборони
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про успіхи контрнаступу ЗСУ. За її словами, українські військові звільнили вже 37 кв. км території на Бахмутському напрямку.

Про це Ганна Маляр повідомила під час включення з Military Media Center.

Читайте також:

Успіхи на Бахмутському напрямку

За словами Маляр, Сили оборони України звільнили 2 кв. км на Бахмутському напрямку за минулий тиждень.

Вона повідомила, що українські військові ведуть успішні наступальні дії в районах південніше міста Бахмут Донецької області.

null
Допис Military Media Center. Фото: скриншот

Нагадаємо, у суботу, 29 липня, Президент України Володимир Зеленський відвідав воїнів, які перебувають на Бахмутському напрямку. Він привітав українських спецпризначенців з професійним святом. 

Також ми писали, що українські військові ведуть виснажливі бої на південь від Бахмута з кінцевою метою перерізати російські шляхи постачання до зруйнованого східного міста.

Додамо, на Бахмутському напрямку бійці батальйону "Айдар" успішно штурмували позиції російського "Ахмату". Українські військові ліквідували загарбників.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз