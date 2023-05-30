Атака по Москві присоромила роботу російської ППО, — військовий експерт

Атака безпілотників у Москві. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 30 травня, російська столиця зазначала атаки 25 БпЛА. Військові експерти зазначають, що така атака безпілотниками по Москві завдала потужного іміджевого удару по російській системі ППО.

Про це пише Military Media Center.

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За словами військового аналітика, полковника Петра Черника, якщо БпЛА невідомого походження мають можливість долітати до столиці "великої імперії", то ми розуміємо, яку вартість має їхня зброя.

"Якщо безпілотники невідомого походження проривають багаторівневу оборону і практично долітають до столиці країни, яка вважає себе наддержавою, то чи їхня зброя має якусь вартість? Тобто їхні хвалені, надмогутні, що не мають аналогів у світі С-350 "Витязь", С-400 "Тріумф" та інші не змогли перехопити безпілотники, що пройшли чималу відстань", — сказав Петро Черник.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські ЗМІ повідомили про гучний вибух у Москві. У вибуху вони звинуватили безпілотники.

Додамо, за інформацією керівника російського військово-технічного центру "Царські вовки" Олексія Рогозіна, під час атаки на Москву були використані невідомі раніше безпілотники з аеродинамічною схемою "качка".

Теоретична дальність польоту таких дронів — від 400 до 1000 кілометрів. Орієнтовна вартість одного такого безпілотника — усього 20-30 тисяч доларів США.

Росіяни визнали, що протидіяти таким дронам за допомогою систем радіоелектронних систем приглушення неможливо, єдиний спосіб боротьби — це лише збивання.