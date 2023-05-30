Атака по Москве пристыдила работу российской ПВО, — военный эксперт

Атака беспилотников в Москве. Фото: росСМИ

Сегодня, 30 мая, российская столица отмечала атаку 25 БпЛА. Военные эксперты отмечают, что такая атака беспилотниками по Москве нанесла мощный имиджевый удар по российской системе ПВО.

Об этом пишет Military Media Center.

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По словам военного аналитика, полковника Петра Черника, если у БпЛА неизвестного происхождения есть возможность долетать до столицы "великой империи", то мы понимаем, какую стоимость имеет их оружие.

"Если беспилотники неизвестного происхождения прорывают многоуровневую оборону и практически долетают до столицы страны, которая считает себя сверхдержавой, то их оружие имеет какую-то стоимость? То есть их хваленые, сверхмощные, не имеющие аналогов в мире С-350 "Витязь", С-400 "Триумф" и другие не смогли перехватить прошедшие немалое расстояние беспилотники", — сказал Петр Черник.

Напомним, ранее мы писали, что российские СМИ сообщили о громком взрыве в Москве. Во взрыве они обвинили беспилотников.

По информации руководителя российского военно-технического центра "Царские волки" Алексея Рогозина, во время атаки на Москву были использованы неизвестные ранее беспилотники с аэродинамической схемой "утка".

Теоретическая дальность полета таких дронов — от 400 до 1000 километров. Ориентировочная стоимость одного такого беспилотника — всего 20-30 тысяч долларов США.

Россияне признали, что противодействовать таким дронам с помощью радиоэлектронных систем приглушения невозможно, единственный способ борьбы — это только сбивание.