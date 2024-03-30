Атака РФ по Україні цієї ночі — скільки ворожих "шахедів" збили сили ППО

Сили ППО відбивають атаку ворога. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни щодня атакують Україну, випускаючи по містах дрони та ракети. В ніч проти суботи, 30 березня, ворог випустив 12 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 по Україні. У Повітряних Силах збройних сил назвали кількість знищених в небі дронів цієї ночі.

Про це повідомив Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

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Цієї ночі окупанти атакували українські міста 12 ударними БпЛА. Мобільним вогневим групам ППО вдалося збити дев’ять "шахедів" над Херсонською, Одеською, Дніпропетровською та Полтавською областями.

Крім того, противник завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Донеччині, а також випустив по регіону дрони із мису Чауда, що в Криму.

Кількість збитих "шахедів" 30 березня. Фото: ПС ЗСУ

Скриншот допису Олещука

Нагадаємо, 30 березня о 02:40 в Одесі лунали вибухи. Регіон атакували ударні безпілотники РФ. В області тривала робота сил ППО.

Також ми писали, що цієї ночі загарбники вкотре намагалися вдарити по Україні ударними безпілотниками. Ворог хотів поцілити по енергетичній інфраструктурі в південних областях.