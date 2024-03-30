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Атака РФ по Украине этой ночью — сколько вражеских "шахедов" сбили силы ПВО

30 марта 2024 07:39
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Атака РФ по Украине этой ночью — сколько вражеских "шахедов" сбили силы ПВО
Силы ПВО отражают атаку противника. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне каждый день атакуют Украину, выпуская по городам дроны и ракеты. В ночь на субботу, 30 марта, враг выпустил 12 ударных беспилотников типа Shahed-136/131 по Украине. В Воздушных силах вооруженных сил назвали количество уничтоженных в небе дронов этой ночью.

Об этом сообщил Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

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Этой ночью оккупанты атаковали украинские города 12 ударными БпЛА. Мобильным огневым группам ПВО удалось сбить девять "шахедов" над Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областями.

Кроме того, противник нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Донетчине, а также выпустил по региону дроны с мыса Чауда в Крыму.

Количество сбитых "шахедов" 30 марта
Количество сбитых "шахедов" 30 марта. Фото: ВС ВСУ
Скриншот сообщения Олещука
Скриншот сообщения Олещука

Напомним, 30 марта в 02:40 в Одессе раздавались взрывы. Регион атаковали ударные беспилотники РФ. В области продолжалась работа сил ПВО.

Также мы писали, что этой ночью захватчики в который раз пытались ударить по Украине ударными беспилотниками. Враг хотел попасть по энергетической инфраструктуре в южных областях.

война
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Украина
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Воздушные Силы ВСУ

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