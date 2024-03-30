Атака РФ по Украине этой ночью — сколько вражеских "шахедов" сбили силы ПВО
Россияне каждый день атакуют Украину, выпуская по городам дроны и ракеты. В ночь на субботу, 30 марта, враг выпустил 12 ударных беспилотников типа Shahed-136/131 по Украине. В Воздушных силах вооруженных сил назвали количество уничтоженных в небе дронов этой ночью.
Об этом сообщил Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.
Сколько "шахедов" сбила украинская ПВО 30 марта
Этой ночью оккупанты атаковали украинские города 12 ударными БпЛА. Мобильным огневым группам ПВО удалось сбить девять "шахедов" над Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областями.
Кроме того, противник нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Донетчине, а также выпустил по региону дроны с мыса Чауда в Крыму.
Напомним, 30 марта в 02:40 в Одессе раздавались взрывы. Регион атаковали ударные беспилотники РФ. В области продолжалась работа сил ПВО.
Также мы писали, что этой ночью захватчики в который раз пытались ударить по Украине ударными беспилотниками. Враг хотел попасть по энергетической инфраструктуре в южных областях.
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