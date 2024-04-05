РФ обстріляла Запоріжжя в обід, 5 квітня

Атака РФ по Запоріжжю — в ОВА повідомили про постраждалих
Російські загарбники обстріляли Запоріжжя у п'ятницю, 5 квітня. Внаслідок обстрілу є постраждалі.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Наслідки обстрілів Запоріжжя
14:44 Федоров повідомив про повітряну тривогу у місті.
Згодом у Запоріжжі пролунали гучні вибухи. В ОВА повідомили про постраждалих внаслідок ворожої атаки.
Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.
Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей. Також з'явилися кадри тригодинного порятунку чоловіка з-під завалів у місті.
Пізніше стало відомо, що у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу.
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