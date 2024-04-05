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Атака РФ по Запоріжжю — в ОВА повідомили про постраждалих

5 квітня 2024 15:55
оновлено: 16:01
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Козюк Тетяна
редактор
РФ обстріляла Запоріжжя в обід, 5 квітня
Іван Федоров. Фото: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники обстріляли Запоріжжя у п'ятницю, 5 квітня. Внаслідок обстрілу є постраждалі. 

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. 

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14:44 Федоров повідомив про повітряну тривогу у місті. 

Обстріл Запоріжжя 5 квітня
Скриншот допису

Згодом у Запоріжжі пролунали гучні вибухи. В ОВА повідомили про постраждалих внаслідок ворожої атаки. 

Обстріл Запоріжжя 5 квітня
Скриншот допису

Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей. Також з'явилися кадри тригодинного порятунку чоловіка з-під завалів у місті. 

Пізніше стало відомо, що у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу. 

війна
українці
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Запоріжжя
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війна в Україні

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