РФ обстреляла Запорожье в обед, 5 апреля

Иван Федоров. Фото: соцсети

Российские захватчики обстреляли Запорожье в пятницу, 5 апреля. В результате обстрела есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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14:44 Федоров сообщил о воздушной тревоге в городе.

Скриншот поста

Впоследствии в Запорожье раздались громкие взрывы. В ОВА сообщили о пострадавших в результате вражеской атаки.

Скриншот поста

Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек. Также появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в городе.

Позже стало известно, что в Харькове возросло число погибших в результате обстрела.