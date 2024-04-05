РФ обстреляла Запорожье в обед, 5 апреля

Атака РФ по Запорожью — в ОВА сообщили о пострадавших
Российские захватчики обстреляли Запорожье в пятницу, 5 апреля. В результате обстрела есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Последствия обстрелов Запорожья
14:44 Федоров сообщил о воздушной тревоге в городе.
Впоследствии в Запорожье раздались громкие взрывы. В ОВА сообщили о пострадавших в результате вражеской атаки.
Напомним, ночью 4 апреля в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.
Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек. Также появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в городе.
Позже стало известно, что в Харькове возросло число погибших в результате обстрела.
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