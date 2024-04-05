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У Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів

5 квітня 2024 15:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів
Ракета в небі. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи у Запоріжжі пролунали вдень, 5 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Загалом було чутно два вибухи.

"Два вибухи у Запоріжжі", — розповів Федоров.

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Допис Федорова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, над акваторією Чорного моря зараз, 5 квітня, помічені Ту-22м3. Вони є носіями балістичних ракет. Внаслідок цього у деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Також уночі 4 квітня російські окупанти обстріляли Дар’ївську громаду Херсонської області. Під ворожем вогнем опинилося село Понятівка.

війна
вибух
Україна
обстріли
окупанти
Іван Федоров
повітряна тривога

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