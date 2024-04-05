У Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів
5 квітня 2024 15:22
Ракета в небі. Фото: "Суспільне"
Вибухи у Запоріжжі пролунали вдень, 5 квітня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
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Вибухи в Запоріжжі
Загалом було чутно два вибухи.
"Два вибухи у Запоріжжі", — розповів Федоров.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, над акваторією Чорного моря зараз, 5 квітня, помічені Ту-22м3. Вони є носіями балістичних ракет. Внаслідок цього у деяких областях оголосили повітряну тривогу.
Також уночі 4 квітня російські окупанти обстріляли Дар’ївську громаду Херсонської області. Під ворожем вогнем опинилося село Понятівка.
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