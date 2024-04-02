Атака "шахедами" та ситуація на фронті — зведення Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Найбільше окупанти атакують на Бахмутському та Новопавлівському напрямку. Також за попередню добу загарбники завдали удару "шахедами" по цивільному населенню.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у вівторок, 2 квітня.

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Обстріли України

У відомстві розповіли, що упродовж минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив

126 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вже вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши десять БпЛА типу Shahed. Однак силами та засобами протиповітряної оборони України дев'ять ударних БпЛА було знищено.

Бійці протиповітряної оборони. Фото: 112 ОБр ТрО ЗСУ

Крім того, ще понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей опинилися під артилерійським вогнем ворога.

Успішні удари ЗСУ по окупантах

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному пункту управління та сімох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", — йдеться у повідомленні.

Водночас підрозділи ракетних військ завдали ураження по:

одній наземній станції управління БпЛА,

одному засобу протиповітряної оборони,

двох станціях РЕБ,

одному складу боєприпасів,

одному району зосередження особового складу ворога.

Ситуація на напрямках фронту

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили дев'ять атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області. Там ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Спірне, Івано-Дар’ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

Українські військові на фронті. Фото: бригада "Рубіж"

На Авдіївському напрямку, оборонці відбили 10 ворожих атак в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили чотири атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби чотири рази атакував позиції наших військ.

Скриншот допису Генштаба ЗСУ

Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Втрати окупантів

особового складу — близько 443 660 (+780) осіб;

танків — 6 998 (+12) одиниць;

бойових броньованих машин — 13 350 (+29) одиниць;

артилерійських систем — 11 112 (+30) одиниць;

РСЗВ — 1 023 (+0) одиниці;

засобів ППО — 744 (+1) одиниці;

літаків — 347 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 325 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 8 779 (+22) одиниць;

крилатих ракет — 2 058 (+1) одиниць;

кораблів — 26 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 14 783 (+31) одиниці;

спеціальної техніки — 1 832 (+6) одиниці.

Втрати окупантів станом на 2 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що ситуація на фронті зараз дійсно непроста, але на війні не може бути легко. Попри перевагу російських військ у боєприпасах, Сили оборони навчились воювати не кількістю, а майстерністю використання тієї зброї, яка є.

Крім того, він наголосив, що вже запущений процес ротації військових частин на лінії фронту, що дає змогу повноцінно відновити боєздатність не лише техніки, а насамперед забезпечити відпочинок та відновлення військовослужбовців.