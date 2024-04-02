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Атака "шахедами" и ситуация на фронте — сводка Генштаба

2 апреля 2024 08:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Атака "шахедами" и ситуация на фронте — сводка Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение. Больше всего оккупанты атакуют на Бахмутском и Новопавловском направлении. Также за предыдущие сутки захватчики нанесли удар "шахедами" по гражданскому населению.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ во вторник, 2 апреля.

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Обстрелы Украины

В ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки враг нанес восемь ракетных и 93 авиационных удара, совершил
126 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. 

Уже ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив десять БпЛА типа Shahed. Однако силами и средствами противовоздушной обороны Украины девять ударных БпЛА были уничтожены.

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Бойцы противовоздушной обороны. Фото: 112 ОБр ТРО ВСУ

Кроме того, более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей оказались под артиллерийским огнем врага.

Успешные удары ВСУ по оккупантам

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по одному пункту управления и семи районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", — говорится в сообщении.

В то же время подразделения ракетных войск нанесли поражение по:

  • одной наземной станции управления БпЛА,
  • одному средству противовоздушной обороны,
  • двух станциях РЭБ,
  • одному складе боеприпасов,
  • одному району сосредоточение личного состава врага.

Ситуация на направлениях фронта

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления и наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили девять атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Там враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Спорное, Ивано-Дарьевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

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Украинские военные на фронте. Фото: бригада "Рубеж"

На Авдеевском направлении защитники отбили 10 вражеских атак в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации более 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили четыре атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки четырежды атаковал позиции наших войск.

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Скриншот сообщения Генштаба ВСУ
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Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Потери оккупантов

  • личного состава — около 443 660 (+780) человек;
  • танков — 6 998 (+12) единиц;
  • боевых бронированных машин — 13 350 (+29) единиц;
  • артиллерийских систем — 11 112 (+30) единиц;
  • РСЗО — 1 023 (+0) единицы;
  • средств ПВО — 744 (+1) единицы;
  • самолетов — 347 (+0) единиц;
  • вертолетов — 325 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 8 779 (+22) единиц;
  • крылатых ракет — 2 058 (+1) единиц;
  • кораблей — 26 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 14 783 (+31) единицы;
  • специальной техники — 1 832 (+6) единицы.
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Потери окупантов по состоянию на 2 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал, что ситуация на фронте сейчас действительно непростая, но на войне не может быть легко. Несмотря на преимущество российских войск в боеприпасах, Силы обороны научились воевать не количеством, а мастерством использования оружия, которое есть.

Кроме того, он отметил, что уже запущен процесс ротации воинских частей на линии фронта, что позволяет полноценно восстановить боеспособность не только техники, но, прежде всего, обеспечить отдых и восстановление военнослужащих.

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