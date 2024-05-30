Атака "Шахедів" та виліт Ту-95МС — які області в небезпеці

Атака "Шахедів" та зліт Ту-95МС

Повітряну тривогу зараз, уночі в четвер, 30 травня, оголосили у восьми областях України. Червоні на карті повітряних тривог Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська та Харківська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляють про загрозу ударних БпЛА. Також є інформація про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Читайте також:

Карта повітряних тривог станом на 00:42 30 травня

Новина доповнюється