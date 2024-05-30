Атака "Шахедів" та виліт Ту-95МС — які області в небезпеці
30 травня 2024 00:42
Атака "Шахедів" та зліт Ту-95МС
Повітряну тривогу зараз, уночі в четвер, 30 травня, оголосили у восьми областях України. Червоні на карті повітряних тривог Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська, Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська та Харківська області.
У Повітряних Силах ЗС України повідомляють про загрозу ударних БпЛА. Також є інформація про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
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