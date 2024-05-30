Атака "Шахедов" и взлет Ту-95МС — какие области в опасности

Атака "Шахедов" и вылет Ту-95МС

Воздушную тревогу сейчас ночью в четверг, 30 мая, объявили в восьми областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская и Харьковская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщают об угрозе ударных БпЛА. Также есть информация о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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Карта воздушных тревог на 00:42 30 мая

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