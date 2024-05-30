Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Атака "Шахедов" и взлет Ту-95МС — какие области в опасности arrow

Атака "Шахедов" и взлет Ту-95МС — какие области в опасности

30 мая 2024 00:42
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Атака "Шахедов" и взлет Ту-95МС — какие области в опасности
Атака "Шахедов" и вылет Ту-95МС
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу сейчас ночью в четверг, 30 мая, объявили в восьми областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская и Харьковская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщают об угрозе ударных БпЛА. Также есть информация о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Читайте также:
Атака "Шахедов" и взлет Ту-95МС — какие области в опасности - фото 1
Карта воздушных тревог на 00:42 30 мая

Новость дополняется

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном