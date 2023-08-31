Атака за 700 км від кордону: експерти назвали зброю, якою Україна могла вдарити по РФ

Пуск протикорабельної версії ракет Р-360 "Нептун". Фото: Defense Express

Новини про те, що ЗСУ вдарили по Росії зброєю з дальністю 700 км свідчить, що наша держава має в своєму арсеналі далекобійне озброєння. Якщо припускати, про який саме засіб ураження йдеться, то цілком можливо, що це модернізований комплекс "Нептун" для ударів по наземних цілях.

Про це пише Defense Express.

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Цілком можливо, що коли глава держави говорив про ціль на дальність 700 км, то міг мати на увазі саме нещодавній наліт на аеропорт у Пскові, який коштував ворогу мінімум чотирьох військово-транспортних літаків Іл-76, які для росіян буквально на вагу золота через низькі темпи виробництва.

"У всякому разі цілком логічно припустити, що саме нещодавні події з "бавовною" на території РФ могли обговорюватися на щоденній селекторній нараді за участі президента України", — йдеться у повідомленні.

Експерти припускають, що, ймовірно, цей удар був здійснений з модернізованого комплексу "Нептун".

Якщо ж припускати, про який саме засіб ураження могло йтися, то, можливо, ми тут можемо "відсікати" модернізований комплекс "Нептун" у варіанті для ударів по наземних цілях, оскільки щодо цієї системи заявляється дальність застосування до 400 км. А щоб такою ракетою можна було ударити по Москві, то потрібно вийти на дальність стрільби в 500 км та більше, внаслідок робіт щодо подальшої модернізації.

Нагадаємо, 31 серпня, Володимир Зеленський провів селекторну нараду, де розповів про нове досягнення ЗСУ за допомогою далекобійної зброї.