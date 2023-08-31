Атака за 700 км от границы: эксперты назвали оружие, которым Украина могла ударить по РФ
Новости о том, что ВСУ ударили по России оружием с дальностью 700 км, свидетельствует, что наше государство имеет в своем арсенале дальнобойное вооружение. Если предполагать, о каком именно средстве поражения идет речь, то вполне возможно, что это модернизированный комплекс "Нептун" для ударов по наземным целям.
Об этом пишет Defense Express.
Каким оружием Украина могла ударить по РФ на расстояние 700 км
Вполне возможно, что когда глава государства говорил о цели на дальность 700 км, то мог иметь в виду именно недавний налет на аэропорт в Пскове, обошедшийся врагу потерей минимум четырех военно-транспортных самолетов Ил-76, которые для россиян буквально на вес золота из-за низких темпов производства.
"Во всяком случае, вполне логично предположить, что именно недавние события с "хлопком" на территории РФ могли обсуждаться на ежедневном селекторном совещании при участии президента Украины", — говорится в сообщении.
Эксперты предполагают, что, вероятно, этот удар был совершен из модернизированного комплекса "Нептун"
Если же предполагать, о каком именно способе поражения могла идти речь, то, возможно, мы здесь можем "отсекать" модернизированный комплекс "Нептун" в варианте для ударов по наземным целям, поскольку по этой системе заявляется дальность применения до 400 км. А чтобы такой ракетой можно было ударить по Москве, нужно выйти на дальность стрельбы в 500 км и более в результате работ по дальнейшей модернизации.
Напомним, 31 августа Владимир Зеленский провел селекторное совещание, где рассказал о новом достижении ВСУ с помощью дальнобойного оружия.