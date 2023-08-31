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Атака за 700 км от границы: эксперты назвали оружие, которым Украина могла ударить по РФ

31 августа 2023 18:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Атака за 700 км от границы: эксперты назвали оружие, которым Украина могла ударить по РФ
Пуск противокорабельной версии ракет Р-360 "Нептун". Фото: Defense Express
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Новости о том, что ВСУ ударили по России оружием с дальностью 700 км, свидетельствует, что наше государство имеет в своем арсенале дальнобойное вооружение. Если предполагать, о каком именно средстве поражения идет речь, то вполне возможно, что это модернизированный комплекс "Нептун" для ударов по наземным целям.

Об этом пишет Defense Express.

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Вполне возможно, что когда глава государства говорил о цели на дальность 700 км, то мог иметь в виду именно недавний налет на аэропорт в Пскове, обошедшийся врагу потерей минимум четырех военно-транспортных самолетов Ил-76, которые для россиян буквально на вес золота из-за низких темпов производства.

"Во всяком случае, вполне логично предположить, что именно недавние события с "хлопком" на территории РФ могли обсуждаться на ежедневном селекторном совещании при участии президента Украины", — говорится в сообщении.

Эксперты предполагают, что, вероятно, этот удар был совершен из модернизированного комплекса "Нептун"

Если же предполагать, о каком именно способе поражения могла идти речь, то, возможно, мы здесь можем "отсекать" модернизированный комплекс "Нептун" в варианте для ударов по наземным целям, поскольку по этой системе заявляется дальность применения до 400 км. А чтобы такой ракетой можно было ударить по Москве, нужно выйти на дальность стрельбы в 500 км и более в результате работ по дальнейшей модернизации.

Напомним, 31 августа Владимир Зеленский провел селекторное совещание, где рассказал о новом достижении ВСУ с помощью дальнобойного оружия.

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