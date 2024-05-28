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Атаки КАБами — полковник США назвав зброю, яка допоможе зупинити російські обстріли

28 травня 2024 17:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Яка західна зброя допоможе припинити атаки КАБів
Російська авіабомба. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники останнім часом активізували використання авіаційних бомб для атак по Харкову й прикордонних населених пунктах. Для того, аби завадити росіянам це робити — необхідно бити по території РФ всією зброєю, яка є в України.

Про це заявив полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон в інтерв'ю для LIGA.net.

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"Щоб Україна змогла зупинити КАБи, їй слід бити по території Росії всією зброєю, яка є в її розпорядженні. Це включає зброю зі США і країн Європи", — наголосив американський військовий.

За його словами, для цієї мети чудово можуть допомогти системи ATACMS. Лейтон вважає, що росіяни змогли піти у наступ на Харківщину через те, що територія була слабо захищена. Водночас ЗСУ економили боєприпаси на сході та мали нестачу живої сили.

"Свій дефіцит вони поповнили. Географічно територія навколо Вовчанська близька до російського логістичного центру у Білгороді, тому їм було відносно легко рухатися у напрямку Харкова. Поєднання браку живої сили та боєприпасів з українського боку, а також наявність нових військ та боєприпасів з російського боку уможливило цей наступ", — зазначив він.

Лейтон додав, що частина американської зброї вже в Україні, а процес отримання необхідної кількості зброї для стабілізації фронту на користь України може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців. Тож щойно зброя опиниться в потрібних "точках" уздовж фронту — відбудуться відповідні зміни на полі бою.

Раніше ми писали, що станом на 28 травня у Харкові рятувальні служби розібрали 50% завалів гіпермаркету "Епіцентр", у який влучили російські КАБи. Кількість загиблих наразі складає 18 людей.

А держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська військова допомога вже на передовій в Україні. Техніка та озброєння — у розпорядженні українських захисників. 

США
військова допомога
обстріли
ракети
війна в Україні
Росія
авіабомба

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