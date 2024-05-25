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Озброння, яке США нещодавно відправили в Україну, вже на передовій — Держдеп

25 травня 2024 03:04
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Озброєння і техніка США уже на українському фронті
Військова допомога США для України. Фото: Сергій Тахмазов
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Військова допомога, яку США відправили в Україну впродовж останніх тижнів, вже на передовій. Техніка та озброєння — у розпорядженні українських захисників. 

Про це у п'ятницю, 24 травня, заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

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"Допомога з попередніх пакетів уже потрапила на передову, і ми передамо цю нову допомогу якомога швидше, щоб українські військові могли використати її для захисту своєї території та захисту українського народу. Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати та міжнародна коаліція, яку ми зібрали, продовжуватимуть підтримувати Україну на захисті її свободи", — підкреслив Блінкен.

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 травня, Міноборони США офіційно оголосило про новий транш військової допомоги для України. Вартість пакету — 275 млн дол. До нього увійшли, зокрема, ракети для систем HIMARS, артилерійські снаряди, боєприпаси повітряного базування, протитанкова зброя.

Також ми повідомляли, що 24 травня Німеччина оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. 

Раніше іноземні журналісти показали, якою зброєю воюють українські захисники через дефіцит військової допомоги.

США
війна
зброя
Ентоні Блінкен
військова допомога
військова техніка

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