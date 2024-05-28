Какое западное оружие поможет прекратить атаки КАБов

Российская авиабомба. Фото: росСМИ

Российские захватчики в последнее время активизировали использование авиационных бомб для атак по Харькову и приграничным населенным пунктам. Для того чтобы помешать россиянам это делать — необходимо бить по территории РФ всем оружием, которое есть у Украины.

Об этом заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью LIGA.net.

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"Чтобы Украина смогла остановить КАБы, ей следует бить по территории России всем оружием, которое есть в ее распоряжении. Это включает оружие из США и стран Европы", — подчеркнул американский военный.

По его словам, для этой цели отлично могут помочь системы ATACMS. Лейтон считает, что россияне смогли пойти в наступление на Харьковщину из-за того, что территория была слабо защищена. В то же время ВСУ экономили боеприпасы на востоке и имели нехватку живой силы.

"Географически территория вокруг Волчанска близка к российскому логистическому центру в Белгороде, поэтому им было относительно легко двигаться в направлении Харькова. Сочетание нехватки живой силы и боеприпасов с украинской стороны, а также наличие новых войск и боеприпасов с российской стороны сделало возможным это наступление", — отметил он.

Лейтон добавил, что часть американского оружия уже в Украине, а процесс получения необходимого количества оружия для стабилизации фронта в пользу Украины может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Поэтому только оружие окажется в нужных "точках" вдоль фронта — произойдут соответствующие изменения на поле боя.

Ранее мы писали, что на 28 мая в Харькове спасательные службы разобрали 50% завалов гипермаркета "Эпицентр", в который попали российские КАБы. Число погибших в настоящее время составляет 18 человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская военная помощь уже на передовой в Украине. Техника и вооружение — в распоряжении украинских защитников.