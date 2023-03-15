Атаки з артилерії, порожні вулиці та відсутність комунальних вигод — як живе прифронтовий Часів Яр

Прифронтове місто Часів Яр, Донецька область

Місто, розташоване всього за 12 кілометрів від Бахмута, відчуває війну кожного дня. Сюди добиває ворожа артилерія, немає води, газу і подекуди світла. Наші журналісти поговорили з місцевими жителями про ситуацію у місті.

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", життя прифронтового міста неподалік Бахмута.

Поки російські війська не полишають спроб оточити Бахмут, місто Часів Яр, розташоване за кілька кілометрів на захід від Бахмута, потерпає від бойових дій і готується до оборони. Чи зможе це місто стати наступним форпостом ЗСУ у боротьбі проти російських військ?





Хоча Часів Яр розташований дуже близько до передової і росіяни обстрілюють його з трьох сторін, не всі місцеві вирішили виїжджати. За час зйомок у житловому кварталі на тисячу людей наші журналісти зустріли лише п'ятьох. Для тих, хто залишився у місті, організували видачу гуманітарної допомоги та питної води, адже газо- та водопостачання - пошкоджені, а світло працює з перебоями.

Місцевий житель Ігор каже: "Їхати кудись? Сенсу немає! Мати стара, куди я з нею поїду". Як і багато інших, він не може залишити своїх батьків без догляду, а ті не хочуть покидати місто принципово.

Нагадаємо, окупанти продовжують регулярно обстрілювати Донецьку область. Лише за останню добу, 14 березня, від російських обстрілів постраждало майже 20 мирних жителів Донеччини.