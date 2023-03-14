За добу від російських обстрілів постраждало майже 20 мирних жителів Донеччини
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло троє мирних мешканців.
Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
-
Зеленський показав українських добровольців, які хоробро стали на захист держави
-
Чи анулюють закордонні паспорти через помилкову транслітерацію: рішення влади
-
Губернатор Флориди заявив, що захист України від рф не є життєво важливим інтересом США
-
Байден зустрівся із прем'єром Австралії: говорили про Україну і Китай
-
Відомий італійський тренер несподівано завершив кар'єру
-
Індексація пенсій у квітні: українцям розповіли, як підвищать виплати
-
ЄС працює над розробленням закону про "іноагентів", — Politico
-
Росіянину загрожує в'язниця через анекдот про окупантів: що відомо
-
КНДР знову запустила балістичні ракети у бік Японії: деталі
-
В Україні ліквідували один з найкорумпованіших держорганів
Загиблі і поранені
Російські загарбники регулярно обстрілюють міста і села Донецької області, які перебувають під контролем України. За минулу добу такі удари принесли втрати серед мирного населення.
Так, відомо про двох загиблих у Костянтинівці. Ще одна людина загинула в Авдіївці.
14 жителів Донецької області протягом 13 березня отримали поранення.
Найбільше — семеро — було поранено в Костянтинівці. У Часовому Яру поранення внаслідок російських обстрілів отримали три людини, в Авдіївці — дві. По одному мирному жителю постраждало у Бахмуті та Никифорівці.
Загальна кількість втрат на Донеччині
За час війни, наголосив Павло Кириленко, від дій російських військ на території Донецької області загинули 1410 мирних громадян.
Поранення різного ступеню тяжкості отримали 3183 мирні жителі Донеччини.
Ці дані не включають інформацію з Волновахи та Маріуполя, які нині окуповані, тож там неможливо порахувати кількість жертв російського вторгнення.
Нагадаємо, 10 березня у Донецькій області окупанти почали обстріл, коли рятувальники ліквідовували пожежу.
Фото: Telegram Кириленка