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​​​​​​​За добу від російських обстрілів постраждало майже 20 мирних жителів Донеччини

14 березня 2023 08:59
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Внаслідок обстрілів російські окупанти відібрали життя щонайменше 1410 мирних мешканців Донецької області
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Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло троє мирних мешканців.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Загиблі і поранені

Російські загарбники регулярно обстрілюють міста і села Донецької області, які перебувають під контролем України. За минулу добу такі удари принесли втрати серед мирного населення. 

Так, відомо про двох загиблих у Костянтинівці. Ще одна людина загинула в Авдіївці.

14 жителів Донецької області протягом 13 березня отримали поранення.

Найбільше — семеро — було поранено в Костянтинівці. У Часовому Яру поранення внаслідок російських обстрілів отримали три людини, в Авдіївці — дві. По одному мирному жителю постраждало у Бахмуті та Никифорівці.

Загальна кількість втрат на Донеччині

За час війни, наголосив Павло Кириленко, від дій російських військ на території Донецької області загинули 1410 мирних громадян.

Поранення різного ступеню тяжкості отримали 3183 мирні жителі Донеччини.

Втрати серед мирного населення Донеччини

Ці дані не включають інформацію з Волновахи та Маріуполя, які нині окуповані, тож там неможливо порахувати кількість жертв російського вторгнення.

Нагадаємо, 10 березня у Донецькій області окупанти почали обстріл, коли рятувальники ліквідовували пожежу.

Фото: Telegram Кириленка

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