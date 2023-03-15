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Атаки из артиллерии, пустые улицы и отсутствие коммунальных выгод — как живет прифронтовый Часов Яр

15 марта 2023 15:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Прифронтовый город Часов Яр, Донецкая область
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Город, расположенный всего в 12 километрах от Бахмута, чувствует войну каждый день. Сюда добивает враждебная артиллерия, нет воды, газа и света. Наши журналисты побеседовали с местными жителями о ситуации в городе.

На видео, опубликованном проектом "Украинский Свидетель", жизнь прифронтового города неподалеку от Бахмута.

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Пока российские войска не оставляют попыток окружить Бахмут, город Часов Яр, расположенный в нескольких километрах к западу от Бахмута, страдает от боевых действий и готовится к обороне. Сможет ли этот город стать следующим форпостом ВСУ по борьбе против российских войск?

как живет прифронтовый Часов Яр

как живет прифронтовый Часов Яр
как живет прифронтовый Часов Яр

Хотя Часов Яр находится очень близко к передовой и россияне обстреливают его с трех сторон, не все местные решили уезжать. За время съемок в жилом квартале на тысячу человек наши журналисты встретили только пятерых. Для оставшихся в городе организовали выдачу гуманитарной помощи и питьевой воды, ведь газо- и водоснабжение — повреждены, а свет работает с перебоями.

как живет прифронтовый Часов Яр

как живет прифронтовый Часов Яр

Местный житель Игорь говорит: "Ехать куда-то? Смысла нет! Мать старуха, куда я с ней поеду". Как и многие другие, он не может оставить своих родителей без присмотра, а те не хотят покидать город принципиально.

как живет прифронтовый Часов Яр

Напомним, оккупанты продолжают регулярно обстреливать Донецкую область. Только за последние сутки, 14 марта, от российских обстрелов пострадали почти 20 мирных жителей Донбасса.

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