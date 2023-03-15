Атаки из артиллерии, пустые улицы и отсутствие коммунальных выгод — как живет прифронтовый Часов Яр

Прифронтовый город Часов Яр, Донецкая область

Город, расположенный всего в 12 километрах от Бахмута, чувствует войну каждый день. Сюда добивает враждебная артиллерия, нет воды, газа и света. Наши журналисты побеседовали с местными жителями о ситуации в городе.

На видео, опубликованном проектом "Украинский Свидетель", жизнь прифронтового города неподалеку от Бахмута.

Пока российские войска не оставляют попыток окружить Бахмут, город Часов Яр, расположенный в нескольких километрах к западу от Бахмута, страдает от боевых действий и готовится к обороне. Сможет ли этот город стать следующим форпостом ВСУ по борьбе против российских войск?





Хотя Часов Яр находится очень близко к передовой и россияне обстреливают его с трех сторон, не все местные решили уезжать. За время съемок в жилом квартале на тысячу человек наши журналисты встретили только пятерых. Для оставшихся в городе организовали выдачу гуманитарной помощи и питьевой воды, ведь газо- и водоснабжение — повреждены, а свет работает с перебоями.

Местный житель Игорь говорит: "Ехать куда-то? Смысла нет! Мать старуха, куда я с ней поеду". Как и многие другие, он не может оставить своих родителей без присмотра, а те не хотят покидать город принципиально.

Напомним, оккупанты продолжают регулярно обстреливать Донецкую область. Только за последние сутки, 14 марта, от российских обстрелов пострадали почти 20 мирных жителей Донбасса.