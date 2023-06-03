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Атакуючи Київ, Путін робить ту ж помилку, що й Гітлер, — ЗМІ

3 червня 2023 13:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Атакуючи Київ, Путін робить ту ж помилку, що й Гітлер, — ЗМІ
Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під час Другої світової війни Гітлер, маючи намір вторгнутися до Британії, спробував зруйнувати Королівські ВПС. У результаті він майже досяг своєї мети, але потім, розлючений на атаки ворогів по німецьких містах, переключив свою стратегію на бомбардування Лондона і зараз Путін робить ту ж помилку, зосередивши увагу на Києві.

Про це пише Sky News.

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Російські війська використовують для більшості атак на Київ далекобійні безпілотні літальні апарати Shahed 136, придбані в Ірані. Ці бюджетні та нескладні у використанні дрони можуть літати зі швидкістю приблизно 160 км на годину. Хоча вони можуть завдати серйозного удару, їх збити не складно (але, на жаль, уламки все одно завдають жертви). 

Водночас Росія не припиняє обстрілу Києва за допомогою далекобійних балістичних ракет, які зазвичай характеризуються високою точністю. Вони складніші для перехоплення, але присутність сучасних західних систем ППО, таких як американські Patriot, виявляються вкрай ефективними для безпеки столиці.

Нагадаємо, що Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна проти України стала стратегічною невдачею Путіна . Він повідомив, що Білий дім шукає спосіб, як завершити війну мирним шляхом.

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