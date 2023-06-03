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Атакуя Киев, Путин совершает ту же ошибку, что и Гитлер, — СМИ

3 июня 2023 13:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Атакуя Киев, Путин совершает ту же ошибку, что и Гитлер, — СМИ
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Во время Второй мировой войне Гитлер, намереваясь вторгнуться в Британию, попытался разрушить Королевские ВВС. В итоге он почти добился своей цели, но затем, взбешенный на атаки врагов по немецким городам, переключил свою стратегию на бомбардировку Лондона и сейчас Путин совершает ту же ошибку, сосредоточив внимание на Киеве.

Об этом пишет Sky News.

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 Российские войска используют для большинства атак на Киев дальнобойные беспилотные летательные аппараты Shahed 136, приобретенные у Ирана. Эти бюджетные и несложные в использовании дроны могут летать со скоростью примерно 160 км в час. Хотя они могут нанести серьезный удар, их сбить не составляет большого труда (но, к сожалению, обломки все равно причиняют жертвы).

Вместе с тем Россия не прекращает обстрел Киева с помощью дальнобойных баллистических ракет, которые обычно характеризуются высокой точностью. Они сложнее для перехвата, но присутствие современных западных систем ПВО, таких как американские Patriot, оказывается крайне эффективным для обеспечения безопасности столицы.

Напомним, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что война против Украины стала стратегической неудачей Путина. Он сообщил, что Белый дом ищет способ, как завершить войну мирным путем.

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