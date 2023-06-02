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Блинкен заявил, что война РФ против Украины стала неудачей Путина

2 июня 2023 22:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Блинкен заявил, что война РФ против Украины стала неудачей Путина
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: Lehtikuva/via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что война против Украины стала стратегической неудачей Путина. Он сообщил, что Белый дом ищет способ, как завершить войну мирным путем.

Об этом Энтони Блинкен сказал во время выступления в Хельсинки.

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Неудача Путина

По словам госсекретаря США, Белый дом поздравляет любые инициативы, которые посадят российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. Он также подчеркнул, что Вашингтон готов к другим вариантам.

"Мы определили два возможных пути для Москвы. Это путь дипломатии, который может обеспечить большую безопасность для Украины, России и всей Европы, или путь агрессии, который будет иметь серьезные последствия для российского правительства. Если Россия выберет войну, мы сделаем три вещи. Мы поддержим Украину, заставим Россию заплатить высокую цену и укрепим НАТО", — сказал Блинкен.

По его словам, война в Украине снизила влияние России в мире на многие годы.

Напомним, сегодня, 2 июня, в США заявили, что помогут построить "армию будущего" для Украины. Речь о современном вооружении, экипировке, военно-воздушных силах.

Также мы писали, что страны-члены НАТО планируют выделить мощный пакет политической и материальной помощи Украине. Это произойдет на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина может ожидать пакет как политической, так и материальной помощи.

Добавим, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о намерении Соединенных Штатов ввести новые санкционные меры против России. Санкции, как отмечено, включают ограничения на экспорт.

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