Авіація ЗСУ завдала 22 удари по позиціях ворога, — Генштаб

Загарбники зазнають великих втрат серед особового складу та техніки

В Україні триває триста п’ятдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення. За цей час окупанти зазнали колосальних втрат, тому аби продовжувати бій загарбники у традиційний спосіб поповнюють особовий склад з в'язнів.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на фронті

Так, за 9 лютого Авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, сили протиповітряної оборони за добу збили три БпЛА противника, серед них — два типу "Орлан-10" та один "Оріон".

Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили два пункти управління ворога, п'ять районів зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію ППО противника.

Аби продовжувати бій, керівництво армії рф уже в традиційний для себе спосіб поповнює втрати в'язнями з ПВК "Вагнера".

"З метою поповнення втрат, до населеного пункту Мирне Запорізької області, російські окупанти привезли найманців з так званого ПВК "Вагнер" з числа завербованих ув’язнених", — зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, напередодні засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що більше не набирає до своєї компанії ув'язнених. Водночас з'являється інформація, що вербуванням в'язнів на війну почало займатися міноборони країни-агресорки.

Наприклад, 5 лютого стало відомо, що з кемеровської колонії міноборони вивезло 56 ув'язнених.