Генштаб ЗСУ розповів про мобільні крематорії окупантів у Запорізькій області

Мобільний крематорій

Для приховання кількості загиблих окупантів на території підприємства "Придніпровська Біотес" у місті Токмак Запорізької області російські загарбники облаштували мобільний крематорій. При цьому місцеві жителі скаржаться на трупний сморід.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Мобільний крематорій

"Місцеві скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі", — йдеться у повідомленні.

Атака ЗСУ

У Генштабі також повідомили, що авіація Сил оборони України протягом цієї доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

"Сили протиповітряної оборони за поточну добу збили три БпЛА противника: два типу "Орлан-10" і один — "Оріон". Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два пункти управління противника, два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони ", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відвідав військових ЗСУ на британській базі Bovington Camp, де захисники проходять навчання на танках Challenger. Зокрема, Президент вручив військовим ордени та медалі.

Також повідомлялося, що окупаційна армія активно використовує мобільні крематорії. Таким чином, армія ворога хоче приховати катастрофічні втрати.