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Авиация Сил обороны за сутки нанесла 22 удара по позициям врага, — Генштаб ВСУ

10 февраля 2023 07:51
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Авиация ВСУ нанесла 22 удара по позициям врага, — Генштаб
Захватчики несут большие потери среди личного состава и техники
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

В Украине длятся триста пятьдесят вторые сутки российского широкомасштабного вторжения. За это время оккупанты понесли колоссальные потери, поэтому, чтобы продолжать бой, захватчики традиционно пополняют личный состав из заключенных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Ситуация на фронте

Так, за 9 февраля Авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники кафиров и четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, силы противовоздушной обороны за сутки сбили три БпЛА противника, среди них два типа "Орлан-10" и один "Орион".

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления врага, пять районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и позицию ПВО противника.

Чтобы продолжать бой, руководство армии рф уже традиционным для себя способом восполняет потери заключенными из ЧВК "Вагнера".

"С целью пополнения потерь в населенный пункт Мирное Запорожской области российские оккупанты привезли наемников из так называемой ЧВК "Вагнер" из числа завербованных заключенных", — отмечают в Генштабе.

Напомним, накануне основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что больше не набирает в свою компанию заключенных. В то же время появляется информация, что вербовкой заключенных на войну начала заниматься минобороны страны-агрессора.

К примеру, 5 февраля стало известно, что из кемеровской колонии минобороны вывезло 56 заключенных.

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