Австрійський аналітик пояснив, чому Росія знову почала обстрілювати українську енергетику
Австрійський аналітик з питань оборони Франц Штефан-Гаді розповів, чому російські окупанти знову атакують українську енергетику. За його словами, цими ударами Москва закладає основу для нового наступу.
Про це Франц Штефан-Гаді сказав в коментарі The Wall Street Journal у четвер, 11 квітня.
Удари окупантів по українській енергетиці
Аналітик наголосив, основна мета ворога — це виснаження української протиповітряної оборони та відволікання ресурсів ЗСУ від лінії фронту.
За його словами, ситуація з протиповітряною обороною України може стати критичною до літа.
Також зазначається, що нещодавні атаки на енергетичні об'єкти спрямовані не тільки на пошкодження мереж, а й на об'єкти генерації. Вони стають більш точними і концентрованими.
Нагадаємо, російські загарбники вранці 11 квітня здійснили масовану атаку по енергетиці України. Найскладніша ситуація фіксується в Харківській області.
Також за даними ЗМІ, російські окупанти змінили тактику обстрілів по Україні. Відтепер Росія атакує енергетичні об'єкти високоточними ракетами у менш захищених регіонах, ніж Київ.
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