Австрійський аналітик пояснив, чому Росія знову почала обстрілювати українську енергетику

Знищена Трипільська ТЕС. Фото: скриншот з відео

Австрійський аналітик з питань оборони Франц Штефан-Гаді розповів, чому російські окупанти знову атакують українську енергетику. За його словами, цими ударами Москва закладає основу для нового наступу.

Про це Франц Штефан-Гаді сказав в коментарі The Wall Street Journal у четвер, 11 квітня.

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Удари окупантів по українській енергетиці

Аналітик наголосив, основна мета ворога — це виснаження української протиповітряної оборони та відволікання ресурсів ЗСУ від лінії фронту.

За його словами, ситуація з протиповітряною обороною України може стати критичною до літа.

Також зазначається, що нещодавні атаки на енергетичні об'єкти спрямовані не тільки на пошкодження мереж, а й на об'єкти генерації. Вони стають більш точними і концентрованими.

Нагадаємо, російські загарбники вранці 11 квітня здійснили масовану атаку по енергетиці України. Найскладніша ситуація фіксується в Харківській області.

Також за даними ЗМІ, російські окупанти змінили тактику обстрілів по Україні. Відтепер Росія атакує енергетичні об'єкти високоточними ракетами у менш захищених регіонах, ніж Київ.