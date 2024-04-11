Австрийский аналитик объяснил, почему Россия снова начала обстреливать украинскую энергетику
Австрийский аналитик по обороне Франц Штефан-Гади рассказал, почему российские оккупанты снова атакуют украинскую энергетику. По его словам, этими ударами Москва закладывает основу нового наступления.
Об этом Франц Штефан-Гади сказал в комментарии The Wall Street Journal в четверг, 11 апреля.
Удары оккупантов по украинской энергетике
Аналитик подчеркнул, что основная цель врага — истощение украинской противовоздушной обороны и отвлечение ресурсов ВСУ от линии фронта.
По его словам, ситуация с противовоздушной обороной Украины может стать критической к лету.
Также отмечается, что недавние атаки на энергетические объекты направлены не только на повреждения сетей, но и объекты генерации. Они становятся более точными и концентрированными.
Напомним, российские захватчики утром 11 апреля совершили массированную атаку по энергетике Украины. Самая сложная ситуация фиксируется в Харьковской области.
Также, по данным СМИ, российские оккупанты изменили тактику обстрелов по Украине. Теперь Россия атакует энергетические объекты высокоточными ракетами в менее защищенных регионах, чем Киев.
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