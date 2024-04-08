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РФ змінила тактику обстрілів об'єктів енергетики — у ЗМІ розповіли, що атакують окупанти

8 квітня 2024 10:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
РФ змінила тактику обстрілів об'єктів енергетики — у ЗМІ розповіли, що атакують окупанти
Наслідки обстрілів. Фото архівне: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За даними ЗМІ, російські окупанти змінили тактику обстрілів по Україні. Відтепер Росія атакує енергетичні об'єкти високоточними ракетами у менш захищених регіонах, ніж Київ. 

Про це повідомляє видання Financial Times.

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Зазначається, що наразі через наслідки обстрілів ситуація значно гірша, аніж взимку 2022-2023 років. У той же час, пошкодження не такі масштабні, які були минулого року. 

Видання стверджує, що мета Росії — завдати непоправних руйнувань й робити це постійно. 

До слова, у період з 22 по 29 березня РФ атакувала 7 ТЕС та 2 ГЕС у регіонах, де недостатньо ППО. Від блекаутів врятували тепла погода, імпорт енергії з ЄС та виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

Що важливо, окупанти спрямовують на 5-6 енергообʼєктів в одному регіоні ту ж кількість ракет, якою били по Україні взимку 2022-2023  роках. Однак, деякі об'єкти не вдасться повністю відновити навіть до наступної зими. 

Обстріли енергетики
Цілі РФ. Фото: Financial Times

Нагадаємо, днями у ГУР розповіли, скільки атак запланувала Росія на об'єкти енергетики в Україні.

Своєю чергою військовий оглядач Олексій Гетьман пояснив, чому Росія атакує енергетичну систему України саме зараз.

війна
росіяни
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окупанти
ТЕС
війна в Україні
енергетика

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