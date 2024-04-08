РФ змінила тактику обстрілів об'єктів енергетики — у ЗМІ розповіли, що атакують окупанти

Наслідки обстрілів. Фото архівне: ДСНС

За даними ЗМІ, російські окупанти змінили тактику обстрілів по Україні. Відтепер Росія атакує енергетичні об'єкти високоточними ракетами у менш захищених регіонах, ніж Київ.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Читайте також:

Нова тактика обстрілів РФ

Зазначається, що наразі через наслідки обстрілів ситуація значно гірша, аніж взимку 2022-2023 років. У той же час, пошкодження не такі масштабні, які були минулого року.

Видання стверджує, що мета Росії — завдати непоправних руйнувань й робити це постійно.

До слова, у період з 22 по 29 березня РФ атакувала 7 ТЕС та 2 ГЕС у регіонах, де недостатньо ППО. Від блекаутів врятували тепла погода, імпорт енергії з ЄС та виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

Що важливо, окупанти спрямовують на 5-6 енергообʼєктів в одному регіоні ту ж кількість ракет, якою били по Україні взимку 2022-2023 роках. Однак, деякі об'єкти не вдасться повністю відновити навіть до наступної зими.

Цілі РФ. Фото: Financial Times

Нагадаємо, днями у ГУР розповіли, скільки атак запланувала Росія на об'єкти енергетики в Україні.

Своєю чергою військовий оглядач Олексій Гетьман пояснив, чому Росія атакує енергетичну систему України саме зараз.