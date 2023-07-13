"Азовцы" продемонстрировали, как сбивают российские танки: эффектное видео
Военнослужащие полка "Азов" уничтожают на фронте российскую военную технику. Для этого "азовцы" используют ПЗРК NLAW и Javelin.
Видео успешных боевых действий обнародовали бойцы полка "Азов".
"Азов" на фронте
Полк "Азов", участвовавший в обороне Мариуполя, продолжает воевать на фронтах российско-украинской войны.
"Азовцы" ведут успешную борьбу против окупантов, уничтожая их живую силу и военную технику.
Уничтожение российской техники
В одном из обнародованных видео можно увидеть, как военнослужащие "Азова" сбивают российские танки.
Для этого украинские защитники использовали несколько разных портативных зенитных ракетных комплексов, в частности:
- Javelin;
- NLAW.
Напомним, что основатель и бывший глава батальона "Азов", ныне командир 3 ОШБр Андрей Белецкий опубликовал видео успешной работы артиллерии одного из подразделений бригады.
Украинские защитники из 3-й отдельной штурмовой бригады, воюющие под Бахмутом, уничтожили склад с российскими боеприпасами.