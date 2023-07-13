Білецький показав, як 3 ОШБр знищує російські склади під Бахмутом
Артилеристи 3 ОШБр, яку очолює екснардеп Андрій Білецький, успішно дають відсіч російським окупантам під Бахмутом. Вони, зокрема, знищують склади окупантів з боєприпасами.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі екснардеп, командир 3 ОШБр Андрій Білецький.
Штурмовики під Бахмутом
В районі Бахмута російським окупантам протидіють підрозділи 3-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України.
Цю бригаду очолює засновник колишнього батальйону територіальної оборони “Азов” Андрій Білецький.
Успіхи української артилерії
Артилерія 3 ОШБр на Бахмутському напрямку успішно працює у царині знищення російських логістичних об’єктів та ворожих військ.
Андрій Білецький оприлюднив відео однієї із успішних операцій 2 самохідного артилерійського дивізіону його бригади.
Українські артилеристи знищили російських склад із боєприпасами.
Нагадаємо, кілька днів тому успішну роботу військовослужбовців 3-ої окремої штурмової бригади продемонстрував командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.