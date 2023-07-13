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Білецький показав, як 3 ОШБр знищує російські склади під Бахмутом

13 липня 2023 11:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Білецький показав, як 3 ОШБр знищує російські склади під Бахмутом
Артилеристи 3-ої окремої штурмової бригади. Фото: Facebook 3 ОШБр
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Артилеристи 3 ОШБр, яку очолює екснардеп Андрій Білецький, успішно дають відсіч російським окупантам під Бахмутом. Вони, зокрема, знищують склади окупантів з боєприпасами.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі екснардеп, командир 3 ОШБр Андрій Білецький.

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Штурмовики під Бахмутом

В районі Бахмута російським окупантам протидіють підрозділи 3-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України.

Цю бригаду очолює засновник колишнього батальйону територіальної оборони “Азов” Андрій Білецький.

Успіхи української артилерії

Артилерія 3 ОШБр на Бахмутському напрямку успішно працює у царині знищення російських логістичних об’єктів та ворожих військ.

Андрій Білецький оприлюднив відео однієї із успішних операцій 2 самохідного артилерійського дивізіону його бригади.

Українські артилеристи знищили російських склад із боєприпасами.

Нагадаємо, кілька днів тому успішну роботу військовослужбовців 3-ої окремої штурмової бригади продемонстрував командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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