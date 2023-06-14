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Байден хоче запропонувати Зеленському "ізраїльську модель" замість вступу до НАТО, — NYT

14 червня 2023 13:45
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Байден хоче запропонувати Зеленському "ізраїльську модель" замість вступу до НАТО, — NYT
Президент США Джо Байден. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Уряд США роздумує над тим, аби запропонувати Україні "ізраїльську модель" співпраці з НАТО. Йдеться про "10-річні зобовʼязання у сфері безпеки", однак без повноцінного членства в Альянсі.

Про це повідомляє The New York Times.

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Замість вступу до НАТО — "ізраїльська модель"

Анонімні помічники президента США Джо Байдена заявили, що подальша співпраця України з Альянсом може бути схожою на "ізраїльську модель". Йдеться про "10-річні зобов'язання в галузі безпеки".

Зазначається, що згодом роль України в НАТО може бути такою, яку раніше відігравала Росія. Головне питання — наскільки довгими мають бути гарантії безпеки для України.

Сигнал Путіну

Як повідомляється, такий розвиток подій мав би продемонструвати Путіну, що Захід продовжуватиме поставки зброї до України.

Однак США переймаються, що такий розвиток подій може не сподобатись Зеленському. Але повноцінний вступ до НАТО неможливий, поки триває війна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент США Джо Байден прокоментував підрив російськими окупантами Каховської ГЕС на Херсонщині. Американський президент запевнив, що США у ситуації з підривом Каховської ГЕС допоможуть Україні.

Додамо, президент Республіки Польща Анджей Дуда на зустрічі з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом заявив про те, що Україну треба максимально швидко приєднати до НАТО. Лідери Німеччини та Франції були обережнішими у висловлюваннях.

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