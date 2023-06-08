На Байдена поновився тиск щодо передачі ATACMS для України

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

У конгресі США знову наполягають на тому, щоб адміністрація президента Джо Байдена передала Україні боєприпаси великої дальності. Американські законодавці з Республіканської і Демократичної партій заявили, що довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ, ймовірно, вже розпочався.

Про це повідомляє Politico.

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ATACMS для України

Ракетна система ATACMS має дальність польоту понад 300 кілометрів. Її передача Україна була основною темою дебатів протягом багатьох місяців у США.

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван побоювався, що відправка ATACMS Україні може призвести до переростання конфлікту в Третю світову війну,

Протягом останніх тижнів опозиція адміністрації Байдена демонструє ознаки ослаблення до відправки озброєння для України. Президент США нещодавно показав, що він відкритий до передачі ATACMS.

Наразі група членів Палати представників на чолі з законодавцем Джейсоном Кроу посилює тиск. Вони закликали Байдена передати ATACMS для України.

"Війна в Україні перетворилася на конфлікт на виснаження. Ми можемо і повинні допомогти вийти з цього глухого кута. Швидко надавши українським силам ці додаткові можливості, ми можемо значно підвищити їхні шанси на перемогу, відновити мир в Європі та забезпечити більш стабільний і процвітаючий світ", — написали законодавці в заяві.

Законодавці, які наголошують на потребі передати ATACMS кажуть, що вони повинні бути відправлені негайно.

У заяві також йдеться, що США повинні схвалити інше сучасне озброєння, включаючи винищувачі F-16 для України.

"Американські посадовці стали менш стурбовані тим, що відправка більш сучасного озброєння може призвести до ескалації конфлікту, оскільки Україна неодноразово доводила, що не буде використовувати американську техніку для ураження по російській території", — наголосив Кроу.

Він вважає, що США не хоче відправляти ATACMS Україні через те, що Америка має обмежену кількість ракет на своїх складах.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прокоментував підрив російськими окупантами Каховської ГЕС на Херсонщині. Американський лідер заявив, що США допоможуть Україні.

Також ми писали, 3 червня, президент США Джо Байден підписав закон про призупинення ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року. Це рішення було ухвалено, щоб запобігти першому в історії США дефолту.