Байден хочет предложить Зеленскому "израильскую модель" вместо вступления в НАТО, — NYT

Президент США Джо Байден. Фото: росСМИ

Правительство США размышляет над тем, чтобы предложить Украине "израильскую модель" сотрудничества с НАТО. Речь идет о "10-летних обязательствах в сфере безопасности", однако без полноценного членства в Альянсе.

Об этом сообщает The New York Times.

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Вместо вступления в НАТО — "израильская модель"

Анонимные помощники президента США Джо Байдена заявили, что дальнейшее сотрудничество Украины с Альянсом может быть похожим на "израильскую модель". Речь идет о "10-летних обязательствах в области безопасности".

Отмечается, что впоследствии роль Украины в НАТО может быть такой, какую раньше играла Россия. Главный вопрос — насколько длинными должны быть гарантии безопасности Украины.

Сигнал для Путина

Как сообщается, такое развитие событий должно продемонстрировать Путину, что Запад будет продолжать поставки оружия в Украину.

Однако США переживают, что такое развитие событий может не понравиться Зеленскому. Но полноценное вступление в НАТО невозможно, пока идет война.

Напомним, ранее мы писали, что Президент США Джо Байден прокомментировал подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС Херсонской области. Американский лидер заявил, что США помогут Украине. Американский президент заверил, что США в ситуации с подрывом Каховской ГЭС помогут Украине.

Президент Республики Польша Анджей Дуда на встрече с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцом заявил о том, что Украину нужно максимально быстро присоединить к НАТО . Лидеры Германии и Франции были более осторожны в высказываниях.