Байден назвав кількість загиблих росіян у Бахмуті

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

У запеклих боях за Бахмут армія Росії втратила вже понад 100 тисяч своїх військових. Українські бійці продовжують обороняти напівзруйноване місто.

Про це розповів президент США Джо Байден під час пресконференції після саміту G7 у Японії.

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"Не важливо, окупований Бахмут чи ні там все одно не залишилось багато будівель. Це суттєво зруйноване місто. Але Збройним силам України вдалося скувати дуже багато російських військ, включно з групою "Вагнера", — заявив Байден.

Президент США зробив відповідну заяву у контексті майбутнього контрнаступу Збройних сил України та ймовірної передачі Україні винищувачів F-16. За його словами, "літаки F-16 не допомогли б українській армії в Бахмуті".

Нагадаємо, станом на 21 травня, ЗСУ ліквідували понад 200 тисяч окупантів. Лише за останню добу ворог втратив 730 осіб.