ЗСУ продовжують знищувати окупантів: оновлені втрати ворога
Українські військові ліквідували понад 700 російських окупантів протягом доби. Загарбники продовжують втрачати військову техніку для введення бойових дій.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Ліквідовані війська РФ
За добу українські війська знищили 730 російських загарбників. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила приблизно 203 160 солдатів.
Загальні втрати окупантів за час війни:
- особового складу — близько 203 160 (+730) осіб ліквідовано;
- танків — 3 783 (+2) од.;
- бойових броньованих машин — 7 398 (+16) од.;
- артилерійських систем — 3 258 (+29) од.;
- РСЗВ — 564 (+0) од.;
- засобів ППО — 327 (+2) од.;
- літаків — 308 (+0) од.;
- гелікоптерів — 294 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 822 (+21) од.;
- крилатих ракет — 1011 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 115 (+12) од.;
- спеціальної техніки — 425 (+2) од.
Нагадаємо, станом на 21 травня українські військові продовжують тримати оборону на півдні та сході. Російські окупанти намагаються просунутися в Луганській та Донецькій областях.
Також ми писали, що українські військові уразили понад 10 районів зосередження противника за добу. До того ж їм вдалося приземлити ворожі безпілотники.
Додамо, "вагнерівці" брешуть про повне захоплення Бахмута. Але ситуація у місті справді критична, українські війська ведуть важкі бої в районі "Літак".