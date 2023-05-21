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ЗСУ продовжують знищувати окупантів: оновлені втрати ворога

21 травня 2023 08:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ продовжують знищувати окупантів: оновлені втрати ворога
Український захисник поряд з військовою технікою. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові ліквідували понад 700 російських окупантів протягом доби. Загарбники продовжують втрачати військову техніку для введення бойових дій.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ліквідовані війська РФ

За добу українські війська знищили 730 російських загарбників. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила приблизно 203 160 солдатів.

Загальні втрати окупантів за час війни:

  • особового складу — близько 203 160 (+730) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 783 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 398 (+16) од.;
  • артилерійських систем — 3 258 (+29) од.;
  • РСЗВ — 564 (+0) од.;
  • засобів ППО — 327 (+2) од.;
  • літаків — 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 294 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 822 (+21) од.;
  • крилатих ракет — 1011 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 115 (+12) од.;
  • спеціальної техніки — 425 (+2) од.
Потери оккупантов
Втрати російської армії на 21 травня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, станом на 21 травня українські військові продовжують тримати оборону на півдні та сході. Російські окупанти намагаються просунутися в Луганській та Донецькій областях.

Також ми писали, що українські військові уразили понад 10 районів зосередження противника за добу. До того ж їм вдалося приземлити ворожі безпілотники.

Додамо, "вагнерівці" брешуть про повне захоплення Бахмута. Але ситуація у місті справді критична, українські війська ведуть важкі бої в районі "Літак". 

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