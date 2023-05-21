Байден назвал количество погибших россиян в Бахмуте

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В ожесточенных боях за Бахмут армия России потеряла уже более 100 тысяч своих военных. Украинские бойцы продолжают защищать полуразрушенный город.

Об этом рассказал президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита G7 в Японии.

Читайте также:

Сколько военных РФ погибло в Бахмуте

"Не важно, оккупированный Бахмут или нет там все равно не осталось много зданий. Это существенно разрушенный город. Но Вооруженным силам Украины удалось сковать очень много российских войск, включая группу "Вагнера", — заявил Байден.

Президент США сделал соответствующее заявление в контексте предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины и вероятной передачи Украине истребителей F-16. По его словам, "самолеты F-16 не помогли бы украинской армии в Бахмуте".

Напомним, по состоянию на 21 мая ВСУ ликвидировали более 200 тысяч оккупантов. Только за последние сутки враг потерял 730 человек.