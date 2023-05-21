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Байден назвал количество погибших россиян в Бахмуте

21 мая 2023 18:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Байден назвал количество погибших россиян в Бахмуте
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ожесточенных боях за Бахмут армия России потеряла уже более 100 тысяч своих военных. Украинские бойцы продолжают защищать полуразрушенный город.

Об этом рассказал президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита G7 в Японии.

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"Не важно, оккупированный Бахмут или нет там все равно не осталось много зданий. Это существенно разрушенный город. Но Вооруженным силам Украины удалось сковать очень много российских войск, включая группу "Вагнера", — заявил Байден.

Президент США сделал соответствующее заявление в контексте предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины и вероятной передачи Украине истребителей F-16. По его словам, "самолеты F-16 не помогли бы украинской армии в Бахмуте".

Напомним, по состоянию на 21 мая ВСУ ликвидировали более 200 тысяч оккупантов. Только за последние сутки враг потерял 730 человек.

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