Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst/Reuters

Сьогодні, 21 травня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Американський лідер вже оголосив про новий пакет військової допомоги.

Про це повідомляє CNN та Міноборони США.

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Лідери зустрілися в японському місті Хіросіма на полях саміту G7.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нова військова допомога Україні

США оголосили про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Вартість пакета 375 млн доларів.

Україна отримає від США:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

артилерійські снаряди;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

боєприпаси з лазерним наведенням;

мостові системи;

броньовані медичні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

тепловізійні системи;

запчастини та інше польове обладнання.

Нагадаємо, на саміті "Великої сімки" було оголошено про нові потужні санкції проти Росії. Ці санкції запровадили Сполучені Штати Америки та Японія.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка Байденом "коаліції винищувачів" є історичним рішенням. Зазначається, що практичну реалізацію Президент планує обговорити під час саміту G7 у Хіросімі.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський розповів про формулу миру на саміті країн G7 в японському місті Хіросіма. За його словами, світ має силу, достатню для того, щоб крок за кроком змусити Росію відновити мир.