Байден объявил новый пакет военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst/Reuters

Сегодня, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Американский лидер уже объявил о новом пакете военной помощи.

Об этом сообщает CNN и Минобороны США.

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Лидеры встретились в японском городе Хиросима на полях саммита G7.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Новая военная помощь Украине

США объявили о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Стоимость пакета 375 млн долларов.

Украина получит от США:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;

артиллерийские снаряды;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

боеприпасы с лазерной наводкой;

мостовые системы;

бронированные медицинские машины;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

тепловизионные системы;

запчасти и другое полевое оборудование.

Напомним, на саммите "Большой семерки" было объявлено о новых мощных санкциях против России. Эти санкции были введены Соединенными Штатами Америки и Японией.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка Байденом коалиции истребителей является историческим решением. Отмечается, что практическую реализацию Президент намерен обсудить во время саммита G7 в Хиросиме.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о формуле мира на саммите стран G7 в японском городе Хиросима. По его словам, мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир.