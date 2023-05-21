Байден объявил новый пакет военной помощи Украине
Сегодня, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Американский лидер уже объявил о новом пакете военной помощи.
Об этом сообщает CNN и Минобороны США.
Встреча Зеленского и Байдена
Лидеры встретились в японском городе Хиросима на полях саммита G7.
Новая военная помощь Украине
США объявили о дополнительной помощи по безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Стоимость пакета 375 млн долларов.
Украина получит от США:
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;
- артиллерийские снаряды;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- боеприпасы с лазерной наводкой;
- мостовые системы;
- бронированные медицинские машины;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- тепловизионные системы;
- запчасти и другое полевое оборудование.
Напомним, на саммите "Большой семерки" было объявлено о новых мощных санкциях против России. Эти санкции были введены Соединенными Штатами Америки и Японией.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка Байденом коалиции истребителей является историческим решением. Отмечается, что практическую реализацию Президент намерен обсудить во время саммита G7 в Хиросиме.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о формуле мира на саммите стран G7 в японском городе Хиросима. По его словам, мир имеет силу, достаточную для того, чтобы шаг за шагом заставить Россию восстановить мир.