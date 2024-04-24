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Байден розповів, як українські військові в окопах відреагували на розблокування пакета допомоги

24 квітня 2024 21:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Байден розповів, як українські військові в окопах відреагували на розблокування пакета допомоги
Президент США Джо Байден. Фото: ostwest.tv
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у середу, 24 квітня, підписав законопроєкт про надання допомоги Україні. Після цього він розповів, що українські військові в окопах дуже раділи рішенню Палати представників, яка розблокувала цей процес.

Про це американський лідер сказав під час брифінгу.

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"На вихідних я бачив повідомлення і, як на мене, це — (радісні вигуки з окопів. — Ред.) неймовірно... Вони (українські військові. — Ред.) радісно вигукували, спостерігаючи, як Палата представників проголосувала на підтримку України", — сказав Байден.

Він зауважив, що в той час, як Україна не могла отримати американську допомогу через суперечки у Конгресі США — їй стало все важче оборонятися через "снарядний голод". Натомість Росія почала отримувати додаткову підтримку від Північної Кореї та Китаю.

"І тепер Америка надішле українцям поставки, яких вони потребують для продовження боротьби", — наголосив лідер Штатів.

Він додав, що здійснить всі заходи для того, аби постачання зброї Україні почалися якнайшвидше. 

Нагадаємо, США заздалегідь перекинули до країн Європи більшу частину пакета військової допомоги Україні. Наразі вона перебуває у Німеччині та Польщі.

А агентство Reuters пише, що США протягом останніх тижнів непомітно відправили в Україну ракети ATACMS великої дальності. 

Джо Байден
США
ЗСУ
фінансова допомога
військові
війна в Україні

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