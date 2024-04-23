Частина пакета допомоги для України вже в Європі, — CNN

Американські солдати вантажать допомогу Україні. Фото: телеканал CBC

Сполучені Штати Америки заздалегідь перекинули до країн Європи більшу частину пакета військової допомоги Україні. Наразі вона перебуває у Німеччині та Польщі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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Як зазначається, такий підхід має скоротити кількість часу, яка потрібна для доправлення допомоги Україні. За повідомленням джерела американських журналістів в уряді, артилерійські снаряди будуть одним із перших складників допомоги, які будуть доправлені на фронт.

"Після перетину кордону чиновники в Києві постараються якнайшвидше доставити зброю туди, де вона необхідна, але це, як і раніше, буде серйозною логістичною проблемою, враховуючи величезну кількість задіяної техніки", — повідомляє американський мовник.

Журналісти каналу наголосили, що Україна розраховує на те, що США у наступному пакеті нададуть також низку зенітно-ракетних комплексів для посилення протиповітряної оборони міст, а також додатковий боєкомплект для важких ЗРК Patriot.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США готують пакет військової допомоги Україні, вартістю в один мільярд доларів. Пакет буде першим після ще не підписаного законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю.

Водночас в уряді Німеччини тиснуть на Білий дім та Пентагон, аби Штати направили в Україну принаймні ще один важкий зенітно-ракетний комплекс Patriot заради посилення ППО, оскільки Росія посилює шквал ракетних ударів.