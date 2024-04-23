Частина пакета допомоги для України вже в Європі, — CNN
Сполучені Штати Америки заздалегідь перекинули до країн Європи більшу частину пакета військової допомоги Україні. Наразі вона перебуває у Німеччині та Польщі.
Про це повідомляє американський телеканал CNN.
США перекинули до Європи частину допомоги для України
Як зазначається, такий підхід має скоротити кількість часу, яка потрібна для доправлення допомоги Україні. За повідомленням джерела американських журналістів в уряді, артилерійські снаряди будуть одним із перших складників допомоги, які будуть доправлені на фронт.
"Після перетину кордону чиновники в Києві постараються якнайшвидше доставити зброю туди, де вона необхідна, але це, як і раніше, буде серйозною логістичною проблемою, враховуючи величезну кількість задіяної техніки", — повідомляє американський мовник.
Журналісти каналу наголосили, що Україна розраховує на те, що США у наступному пакеті нададуть також низку зенітно-ракетних комплексів для посилення протиповітряної оборони міст, а також додатковий боєкомплект для важких ЗРК Patriot.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США готують пакет військової допомоги Україні, вартістю в один мільярд доларів. Пакет буде першим після ще не підписаного законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю.
Водночас в уряді Німеччини тиснуть на Білий дім та Пентагон, аби Штати направили в Україну принаймні ще один важкий зенітно-ракетний комплекс Patriot заради посилення ППО, оскільки Росія посилює шквал ракетних ударів.
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