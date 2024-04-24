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Байден рассказал, как украинские военные в окопах отреагировали на разблокирование пакета помощи

24 апреля 2024 21:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Байден рассказал, как украинские военные в окопах отреагировали на разблокирование пакета помощи
Президент США Джо Байден. Фото: ostwest.tv
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в среду, 24 апреля, подписал законопроект о предоставлении помощи Украине. После этого он рассказал, что украинские военные в окопах очень радовались решению Палаты представителей, которая разблокировала этот процесс.

Об этом американский лидер сказал во время брифинга.

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"На выходных я видел сообщения и, мне кажется, это — (радостные возгласы из окопов. — Ред.) невероятно... Они (украинские военные. — Ред.) радостно выкрикивали, наблюдая, как Палата представителей проголосовала в поддержку Украины", — сказал Байден.

Он отметил, что в то время как Украина не могла получить американскую помощь из-за споров в Конгрессе США — ей стало все труднее обороняться из-за "снарядного голода". Россия же получила дополнительную поддержку от Северной Кореи и Китая.

"И теперь Америка пришлет украинцам поставки, в которых они нуждаются для продолжения борьбы", — подчеркнул лидер Штатов.

Он добавил, что предпримет все меры для того, чтобы поставки оружия Украине начались как можно быстрее.

Напомним, США заранее перебросили в страны Европы большую часть пакета военной помощи Украине. В настоящее время она находится в Германии и Польше.

А агентство Reuters пишет, что США в течение последних недель незаметно отправили в Украину ракеты ATACMS большой дальности.

Джо Байден
США
ВСУ
финансовая помощь
военные
война в Украине

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