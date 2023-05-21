Байден заявив, що Путін не зможе зламати рішучість США у підтримці України
Президент США Джо Байден заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться зламати рішучість Америки у підтримці України.
Про це повідомляє The Guardian.
США продовжать підтримку України
"Путін не зламає нашу рішучість", — наголосив Байден на саміті G7.
Він пообіцяв непохитну прихильність підтримці відважного народу України, який захищається від жорстокої агресивної війни і військових злочинів.
"Росія розпочала цю війну, і Росія може закінчити її сьогодні, відвівши свої війська від міжнародно визнаних кордонів. Сьогодні вранці я ще раз поділився з Президентом Зеленським і запевнив його, що ми не похитнемося. Путін не зламає нашу рішучість, як він думав", — додав Байден.
Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Вони обговорили подальшу взаємодію та формулу миру.
Також ми писали, що США оголосили про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Вартість пакета 375 млн доларів.
Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка Байденом "коаліції винищувачів" є історичним рішенням. Зазначається, що практичну реалізацію Президент планує обговорити під час саміту G7 у Хіросімі.