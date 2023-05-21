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Байден заявив, що Путін не зможе зламати рішучість США у підтримці України

21 травня 2023 14:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Байден заявив, що Путін не зможе зламати рішучість США у підтримці України
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент США Джо Байден заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну не вдасться зламати рішучість Америки у підтримці України.

Про це повідомляє The Guardian.

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"Путін не зламає нашу рішучість", — наголосив Байден на саміті G7.

Він пообіцяв непохитну прихильність підтримці відважного народу України, який захищається від жорстокої агресивної війни і військових злочинів.

"Росія розпочала цю війну, і Росія може закінчити її сьогодні, відвівши свої війська від міжнародно визнаних кордонів. Сьогодні вранці я ще раз поділився з Президентом Зеленським і запевнив його, що ми не похитнемося. Путін не зламає нашу рішучість, як він думав", — додав Байден.

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Вони обговорили подальшу взаємодію та формулу миру.

Також ми писали, що США оголосили про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Вартість пакета 375 млн доларів.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка Байденом "коаліції винищувачів" є історичним рішенням. Зазначається, що практичну реалізацію Президент планує обговорити під час саміту G7 у Хіросімі.

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