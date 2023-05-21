Байден заявил, что Путин не сможет сломать решимость США в поддержке Украины

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Джо Байден заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не удастся сломать решительность Америки в поддержке Украины.

Об этом сообщает The Guardian.

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"Путин не сломает нашу решимость", — подчеркнул Байден на саммите G7.

Он пообещал непоколебимую приверженность поддержке отважного народа Украины, который защищается от жестокой агрессивной войны и военных преступлений.

"Россия начала эту войну, и Россия может закончить ее сегодня, отведя свои войска от международно признанных границ. Сегодня утром я еще раз поделился с Президентом Зеленским и заверил его, что мы не пошатнемся. Путин не сломает нашу решимость, как он думал", — добавил Байден.

Напомним, сегодня, 21 мая, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Они обсудили дальнейшее взаимодействие и формулу мира.

Также мы писали, что США объявили о дополнительной помощи безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Стоимость пакета 375 млн долларов.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка Байденом "коалиции истребителей" является историческим решением. Отмечается, что практическую реализацию Президент намерен обсудить во время саммита G7 в Хиросиме.