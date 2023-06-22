Батл прикордонників триває: що цього разу уткнули білоруси

Український прикордонник. Фото: ДПСУ

Гастрономічна атака на українсько-білоруському кордоні не вщухає. Після борщу, хліба та сала, білоруські прикордонники взялися на горілку.

Вони знову записали відеозвернення до наших охоронців кордлну. Про це пише у Telegram "МКБ – Мая Краіна Беларусь".

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Спілкування прикордонників

Своєрідне налагодження стосунків з українцями щоразу демонструють білоруські прикордонники. Не так давно біля одного з прикордонних пунктів з Україною вони через гучномовець звернулися до наших захисників кордону. Пропонували борщ.

Цього разу в хід пішла горілка.

"Як і минулого разу, вони записали звернення про те, наскільки важливий цей продукт для України і що він повною мірою символізує перемогу. Такими темпами лукашисти ще й переймуться українською культурою та історією — і нарешті зрозуміють, що не треба слухати пропаганду", — йдеться у повідомленні.

Про горілку білоруси заговорили після того, як українці жартома почали скидати на них картоплю з квадрокоптерів.

Нагадаємо, Польща звела 200-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю. Так вона повністю — за винятком залізничних колій — перекрила кордон із країною-сателітом путінської Росії.

Ця стіна майже повністю закрила можливість для нелегальних мігрантів проникнути на територію країни.